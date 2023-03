Společnost už od chvíle svého zrodu pravidelně jezdí do Prahy položit květiny k Morávkově pamětní desce na místě, kde ho na Prašném mostě zabilo gestapo. Bylo to tak i v době, kdy byla deska dočasně přemístěná do Čínské ulice. Spoluzakladatel Společnosti Václava Morávka a někdejší kolínský starosta Jiří Buřič však potvrdil, že letos se tato tradice přerušila.

„Byli jsme Prahou 6 pozvaní i tentokrát, bohužel den před tím ve večerních hodinách asistentka pana starosty oznámila, že se pietní akt ruší. Nicméně jsme byli ve čtveřici připravení, a tak jsme měli cestu místo do Prahy jen po Kolíně přes řeku Labe,“ popsal.

Květina tak byla položena k pamětní desce v Luční ulici. „Je to úcta člověku, který zanechal velký odkaz, a stále je aktuální. Slova jako vlastenectví, hrdost, víra i naděje ve šťastnou budoucnost jsou přáním i každého současného člověka,“ shrnul Buřič.

Piety se kromě Buřiče zúčastnil předseda společnosti Pavel Pobříslo, členka Iva Šourková a také Morávkova neteř Jaroslava Karbanová.

Chybí nová krev

Společnost se snaží být stále aktivní a připomínat památku jednoho ze Tří králů. Chybí jí však nová krev. „Spíše je nás méně a stárneme. Mládí je u nás v podobě paní Ivy, dcery předsedy společnosti a možná jednou pokračovatelky našeho snažení. Ale mám pocit, že je sama. Naši mladí členové už nám třeba dvakrát nepřišli na schůzku a je i otázkou, jak se zapojí do přípravy zářijového pietního aktu,“ naznačil Buřič.

Starosti členům dělal i samotný chystaný pietní akt. „Přijíždí sice zástupci Slovenska a Polska, ale je škoda, že už to není tak, jako když jsme začínali. Tehdy přijížděli i zástupci z amerického velvyslanectví, z anglického či třeba francouzského,“ doplnil.

Skupina se navíc podle něj vyčerpala i finančně. „Mívali jsme podporu, dnes už jsme se i potýkali s problémy, abychom vůbec zafinancovali zářijový pietní akt,“ popsal.

Situace se ale o něco zlepšila. Společnost získala dotaci 50 tisíc korun od města, takže letos by se organizace pietního aktu měla nakonec obejít bez potíží. Předseda Pavel Pobříslo upřesnil, že vloni byl rozpočet akce 42 tisíc. I když to bude letos nejspíš dražší, dotace od města by to měla pokrýt. „Město se k nám chová gentlemansky,“ shrnul Jiří Buřič. Dříve Kolín hradil vždy polovinu nákladů.

Psí jméno se dědilo

Společnost nese odkaz Václava Morávka i s podporou jeho rodiny. Jaroslava Karbanová však přiznala, že v roce 2002 nejprve s myšlenkou Jiřího Buřiče a Pavla Pobřísla nesouhlasila.

„Nechtěla jsem, aby se tato záležitost vůbec dostávala na veřejnost. Byla jsem tatínkem vychovaná, že strýcova smrt byla prostě neštěstí rodiny,“ vysvětlila a vzpomněla také na babičku. „Nemohla jsem jako dítě pochopit, proč je babička v tento den jiná, nechce s nikým ani se mnou moc mluvit, bývala sama někde v koutku, modlila se. Až po letech mi to vysvětlili,“ řekla.

Na svého strýce si nepamatuje. Když zahynul, byly jí dva roky. Přesto má na něj velmi cenné a osobní památky. „Rád fotografoval, byla to jedna z jeho zálib. Moje miminkovské fotografie jsou jedině od něj,“ prozradila.

K Václavu Morávkovi neodmyslitelně patřil jeho dobrman Ryn. A toto jméno se potom v rodině Jaroslavy Karbanové dědilo. „Měli jsme pak kolii, kluka a musel se jmenovat jedině Ryn,“ doplnila.