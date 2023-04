/FOTO, VIDEO/ Kolín a jeho okolí čeká řada dopravních omezení. Některé uzavírky už dokonce začaly. Řidiči se musí připravit na to, že v příštích měsících budou na některých místech muset citelně zpomalit při průjezdu poblíž stavby, nebo na své cestě zvolit objízdnou trasu.

První etapa rekonstrukce Třídvorské ulice v Kolíně | Video: Deník/Petr Procházka

Už od pondělí 27. března už probíhá oprava komunikací hned na dvou místech. První je oprava výjezdu směrem na Velký Osek na kruhovém objezdu u Ovčár. „Silnice tu byla už hodně zvlněná,“ vysvětlil důvod oprav kolínský místostarosta Michal Najbrt.

Objízdná trasa je obousměrně vedená přes průmyslovou zónu, úsek by však měl být již v neděli 2. dubna průjezdný. Stejnou dobu potrvá i oprava povrchu silnice z Veltrub směrem na Velký Osek, zde je provoz řízen semaforem.

Třídvorská po etapách

Jedno z nejzásadnějších dopravních omezení v Kolíně se pak uskuteční na Zálabí a zasáhne výpadovku na Týnec nad Labem a dále směrem na Pardubicko. Půjde o dlouho očekávanou a rozsáhlou rekonstrukci Třídvorské ulice. Už 13. března zde začala výměna kanalizace, která je v havarijním. Tato etapa prací by měla trvat do do konce května a je pouze předvojem toho, co se bude dále dít. „Zatím se jedná o křižovatku Třídvorské s ulicemi Tovární a K Vinici, kde došlo pouze k zúžení komunikace, jiné omezení se v první etapě konat nebude,“ sdělil Najbrt.



Samotnou rekonstrukci Třídvorské pak ale řidiči pocítí mnohem více, ačkoliv bude probíhat v krátkých intenzivních etapách, aby zachovala maximální obslužnost ulice z obou stran. „V jednotlivých etapách bude Třídvorská vždy zavřená z obou stran, ale zajistíme objízdnou trasu. Aktuální informace však občané vždy najdou na našich webových stránkách, včetně objízdných tras,“ připomněla místostarostka Iveta Mikšíková.

Vozidla nad 3,5 tuny budou mít zákaz vjezdu.

Spolu s Třídvorskou bude největším letošním zásahem do dopravy ve městě oprava bývalého průtahu. V minulém a předminulém roce došlo k opravě čtyř mostních objektů, letos dojde k výměně větší části povrchů. „Začít by se mělo 11. dubna a zasáhne to komunikaci od Lidlu na Pražské až po Šťáralku. Končit bychom měli do půlky července. Pracovat se bude po jednotlivých etapách, přičemž každá by měla trvat zhruba týden,“ shrnul Najbrt.



Opravy začnou na čtyřproudové silnici u Lidlu, přičemž provoz bude vždy sveden do dvou pruhů. Výrazně se to dotkne kruhového objezdu a poté křižovatky k Tescu, kde bude na nějakou dobu omezen vjezd do ulice 5. května.

Konkrétní termíny teprve zveřejní

Následovat bude křižovatka Modrý bod, na kterou v době prací nebude možné vjet Pražskou z centra a Benešovou ze sídliště. Podobný osud čeká i velkou světelnou křižovatku u Jaselské, kam se v daném termínu nebude dát dostat z ulic Legerova a Žižkova. „Konkrétní data jednotlivých úseků budeme průběžně zveřejňovat,“ slíbil místostarosta.

Posledním zásadním omezením v rámci opravy průtahu pak bude oprava velkého kruhového objezdu u bývalé Jednoty. To potrvá dva týdny a během této doby bude možné přijet jen ulicemi Polepská a U Křižovatky. Ostatní výjezdy budou zavřené. Končit se poté bude slepou ulicí na Šťáralce u autosalonu Louda.

Nesnáze mohou řidičům způsobit v Kolíně i drobnější omezení. Ve Starokolínské ulici už od 27. února probíhá odstraňování mostního provizoria a oprava mostku. Uzavírka je plánovaná do konce května. Zpomalit během jara budou muset řidiči také v ulicích Raisova, Plynárenská, Leoše Janáčka a Kolínská v Sendražicích. Delší uzavírku si vyžádají opravy ulic Zborovská a Královská cesta.

Dopravní komplikace ale čekají i mimo Kolín. Celých 150 dní má trvat úplná uzavírka mostu v Týnci nad Labem, kde bude přechod přes Labe umožněn jen pěším. Práce začnou 11. dubna.