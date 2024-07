Ulice Politických vězňů bude v termínu od 5. do 20. srpna neprůjezdná. Alespoň tedy v jednom svém úseku, a to od náměstí Republiky po kruhový objezd. Opravy povrchu se ujme společnost Strabag silnice a.s., práce budou stát 3,1 milionu bez DPH.

„Předmětem této veřejné zakázky rekonstrukce komunikace ulice Politických vězňů, a to od náměstí Republiky od prodejny Solo door po kruhový objezd. Jde o obnovu povrchu, kterou přes léto pravidelně děláme na různých místech po Kolíně,“ uvedla místostarostka města Iveta Mikšíková.

V Masarykově ulici je nutné opravit teplovod. | Video: Deník/Petr Procházka

Termínově se vedení radnice podařilo tuto uzavírku sladit s odstávkou v automobilové továrně Toyota v Ovčárech, přičemž práce budou probíhat od pondělí 5. srpna do úterý 20. srpna. „Je to poměrně zatížená komunikace, ten provoz tam je poměrně velký i teď o prázdninách. V souvislosti s touto odstávkou věříme, že to bude mít menší dopad na provoz,“ sdělila Mikšíková.

Obnova povrchu bude mít dopad i na autobusovou dopravu. Objízdná trasa povede ulicemi Legerova a Jaselská a poté Pražskou zpět na náměstí Republiky.

Uzavírka čeká i Masarykovu ulici

Týdenní uzavírce se nevyhne ani krátký úsek Masarykovy ulice u budovy Gymnázia Kolín. Od 9. do 16. srpna bude kvůli opravě teplovodu uzavřená část od kruhového objezdu po ulici Josefa Suka. „Půjde o opravdu jen o tohoto kousku. Je to určitě nepříjemné, ale věřím, že když se jedná pouze o týden a jsou prázdniny, že se to zvládne,“ sdělil místostarosta Roman Šulc. Místo půjde jednosměrně objet ulicí Josefa Suka z ulice U Nemocnice.

Starosta Michael Kašpar však podotkl, že se ještě radnice pokusí vyjednat úpravu. „Rádi bychom, aby se to udělalo na dvě poloviny a bylo to oběma směry jednosměrně průjezdné. Uvidíme, zda to půjde, situaci by to určitě pomohlo,“ míní Kašpar.