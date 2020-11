Jak doplnil, rozsvítí se nejen strom, ale i nová vánoční výzdoba, která bude na celém starém mostě, další na náměstí, kde nebude chybět vánoční fotokoutek, a novou výzdobu dostane i sám vánoční strom. „Tentokrát to nebude smrk, ale 16,5 metru vysoká jedle a vypadá moc hezky,“ řekl starosta s tím, že strom městu daroval soukromý vlastník z Kánína.

Slavnostní výzdoba, která bývala na náměstí, se částečně rozprostře do okolí, například svítící anděl se přestěhuje do parčíku v Pražské ulici a brána před chrám sv. Bartoloměje.

Trhy se připravují

Co se týče adventních trhů, o jejich osudu ještě s jistotou rozhodnuto není. O pronájem stánků je zájem a pokud to epidemická situace a protiepidemická opatření dovolí, město by je přece jen uspořádalo. „Náš odbor už je připravuje,“ řekl starosta.

(Fotogalerie je ze slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v roce 2019)