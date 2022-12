Správě železnic by měla výběrové řízení na dodavatele stavby vyhlásit nejdéle do konce tohoto měsíce. Pokud se podaří vybrat zhotovitele, měly by práce začít v létě příštího roku a hotovo být do konce roku 2024. Projektantská cena je 480 milionů, tedy nejen za podchod, ale i za zajištění kompletní bezbariérovosti nádraží, tedy i výtahů na všechna nástupiště.