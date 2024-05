Jak již dříve informoval Deník, v Kolíně fungují tři úseková měření. Jsou v ulicích Ovčárecká, Veltrubská a U Křižovatky. U prvních dvou jmenovaných jde o oba směry, U Křižovatky pouze ve směru od Nového mostu. Právě tam padalo také nejvíce pokud.

S pokutováním i nepatrného překročení rychlosti začali v Kolíně loni v září. Server zdopravy.cz připomíná, že řidiči dostávali pokuty, když radar naměřil 54 kilometrů v hodině. Po odečtení možné odchylky měřicího zařízení ve výši tří kilometrů v hodině to tedy bylo 51 kilometrů v hodině. Těchto drobných přestupků bylo dalece nejvíce. Po zmírnění podmínek se však jejich počet výrazně snížil.

Ke zmírnění limitů přistoupilo město 26. března. „Měření jsme upravili. Nechci konkretizovat jak. Rozmělnilo se to v závislosti na čase, dni a místě, například v době školního vyučování před školou se dál měří bez tolerance,“ řekl ČTK místostarosta Roman Šulc (Změna pro Kolín). Původní pokuty podle něj byly stanovené v souladu s tehdy platným výkladem ministerstva vnitra. „Za tím si stojíme, poté co ministerstvo dopravy vydalo metodický pokyn, došlo ihned k úpravě a měření jsme upravili,“ doplnil.

Loni kolínský úřad přes 16 tisíc výzev týkajících se překročení rychlosti. V období mezi lednem a listopadem 2023 bylo na pokutách vybráno 3,6 milionu korun, co konce roku to podle serveru zdopravy.cz bylo přes 4 miliony korun. Letos bylo pokut do 20. května 7227, z toho od 26. března jen 1333. Objem pokud činí letos zatím 1,7 milionu korun.

Nezaplacení se nevyplácí

Za překročení povolené rychlosti v pásmu od 51 do 53 kilometrů v hodině platili řidič pokutu ve výši 200 korun. „Pokuta za nejnižší překročení byla velmi nízká. Když si spočítáte, kolik k tomu byly výdaje za poštovné, mělo to být spíš výchovné. Ostatně rychlost v obci je přeci 50 kilometrů za hodinu, to říká zákon,“ míní Šulc.

Kolínská radnice už dříve informovala, že mnozí řidiči dvousetkorunové pokuty ani nezaplatili. To se však nevyplácí. Přestupek v případě nezaplacení pak spadne do správního řízení a vymáhaná částka může mnohonásobně růst, jelikož poplatek za samotné řízení je tisíc korun.