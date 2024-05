Součástí opravy povrchu Třídvorské ulice bude i stavba nového kruhového objezdu na křižovatce s ulicemi Tovární a K Vinici. Objezd bude ve tvaru oválu a vznikne místo stávající křižovatky. „Výjezd z lokality Vinice je teď velice nepřehledný, protože doleva není směrem na Týnec vidět. Vpravo hned za křižovatkou je přechod pro chodce, kde chodí žáci ze školy. Tam stačí malá nepozornost a nehoda je na světě,“ popsal Šulc a poznamenal, že změna této křižovatce prospěje, místo po ní bude přehlednější. Předpokládaná hodnota zakázky činí přes 113 milionů bez DPH, investorem je Středočeský kraj.

Pokud vše dopadne podle požadavků kolínské radnice, řidiči se vyvarují kompletnímu uzavření této výpadovky směrem na Týnec nad Labem. „Ulice se nezavře v celé délce, bude se uzavírat po etapách, jak budou práce probíhat. Navíc by nemělo jít o úplnou uzavírku, ale pouze o částečnou a jezdilo by se na semafor. To jsme jako město požadovali, ale ještě nevíme výsledek,“ sdělil Roman Šulc. Pouze částečná uzavírka by dopravě určitě pomohla, objížďka by přes okolní vesnice nebyla úplně krátká.

Město nechá prodloužit cyklostezku

Souběžně s opravou povrchu Třídvorské ulice by také měla proběhnout městské investice, v rámci které nechá kolínská radnice prodloužit cyklostezku vedoucí na Tři Dvory. Ta v současné době začíná u vjezdu do areálu společnosti AVE. „Prodloužený úsek cyklostezky by měl začínat u nově vzniklého kruhového objezdu, aby se cyklisté při příjezdu od centra Tovární ulicí mohli rovnou bezpečně napojit,“ doplnil místostarosta Roman Šulc.