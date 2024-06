Práce by měly začít zřejmě na přelomu července a srpna. Hlavním investorem rozsáhlé zakázky je Středočeský kraj. Město Kolín se na ní rovněž podílí, avšak podle starosty Michaela Kašpara opravdu jen malým dílem. „Máme tam nějaké úpravy na naši žádost v rámci cyklistické dopravy. Teď musíme počkat, až kraj vejde do jednání se Strabagem, poté vznikne dopravně-inženýrské opatření o tom, jak se tam bude dát nebo nebude dát jezdit, to zatím nevíme. Potom by se mělo začít pracovat,“ sdělil Kašpar.