Místostarosta Michal Najbrt naznačil, že takto by to mělo být ještě asi měsíc. „Předpokládaný termín dokončení této etapy je 13. listopadu, bude však záležet na povětrnostních podmínkách, takže se finální termín ještě může změnit,“ sdělil.

Výjimku vjezdu mají samozřejmě složky IZS a firmy Energie AG a AVE, které zajišťují základní městské služby. Pro ně vytvořenou provizorní cestu však začali zneužívat i běžní řidiči, pro které je ale vjezd zakázán.

Starosta Kolína Michael Kašpar potvrdil, že radnice má zprávy od policie, že místem projížděly stovky aut a nerespektovaly dopravní značení. „Není to alternativa, pouze cesta pro určené vozy,“ zdůraznil. Dělat výjimky pro určité skupiny obyvatel je pro město velmi obtížné, těžko lze kontrolovat, kdo je rezident a kdo není. Proto mají vjezd povoleny jen složky IZS, Energie AG a AVE. „Firmy mají speciální kód, po jehož uvedení jsou vozidla vpuštěna. Ostatní opravdu prosíme o trpělivost, jedná se o zásadní opravu infrastruktury ulice,“ prosí Michal Najbrt.

Středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová řekla, že její kolegové na místě neukázněné řidiče pokutovali. „Za porušení zákazu vjezdu řidičům na místě hrozí bloková pokuta dva tisíce korun, ve správním řízení ještě o pět set korun více,“ upozornila. Po domluvě s vedením města se tak na místě nainstalovala brána s číselným zámkem, jehož kód znají jen pověřené osoby. Radnice se zasadila o zrychlení prací a postupně se bude snažit umožnit průjezd tam, kde to již bude možné.

Místostarostka Kolína Iveta Mikšíková připomněla, že zhotovitel má převzaté staveniště do konce listopadu, radnice ale bude apelovat na co nejdřívější dokončení. „Nejde jen o kanalizaci, dělají se tam i přípojky k jednotlivým nemovitostem,“ podotkla. Práce jsou ve Třídvorské ulici oproti plánovanému harmonogramu mírně napřed. Hotovo by tak kompletně mohlo být dříve, než v původním termínu na konci listopadu. V příštím roce je v plánu prodloužení cyklostezky, která nyní vede od kraje města a míří směrem na obec Tři Dvory. Začínat by měla blíže centru Kolína.