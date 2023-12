/FOTOGALERIE, VIDEO/ Od čtvrtka zaplnily Karlovo náměstí stánky letošního adventního trhu a v pátek ráno se k němu rozjel doprovodný kulturní program. Od desáté dopolední jej zahájily děti z kolínské mateřské školy Pohádka pásmem nazvaným Zima v Pohádce, jejímž stěžejním bodem byla zdramatizovaná pohádka Tři bratři z reproduktorů provázená jejím autorem Zdeňkem Svěrákem.

Dětské vystoupení na Karlově náměstí. | Video: Zdeněk Hejduk

Pod vedením ředitelky školy Terezy Hubené a dalších učitelek došlo ale i na další příběhy a písničky, pod pódiem jejich výkony sledovali nejen spolužáci s pedagogickým doprovodem, ale i rodiče a prarodiče, zpovzdálí pak náhodní kolemjdoucí. Před jedenáctou dopolední je pak na pódiu vystřídaly děti ze Základní, mateřské a praktické školy Kolín.

Odpolední program zahájila o půl třetí tancem a zpěvem skupina kolínského Domu dětí a mládeže Ten Sing. Vrchol pak obstarala známá kapela Patrola – Šlapeto, která na již potemnělém Karlově náměstí vytvořila náladu první republiky, staropražských hospůdek, a to pochopitelně především interpretací nesmrtelných písniček Karla Hašlera, ale i lidových, které si společně s Oťasem Litomiským či Robertem Papouškem zpívalo celé náměstí.

Zdroj: Zdeněk Hejduk

Nechyběly hity jako Ručičky nebojte se, Marta je Marta nebo Lidičky, já mám rád pivo. Oťas k dobré náladě přispěl i vyprávěním vtipů, o jiné zpestření se postaral pan Rosťa ze Sán. „My jsme se tu s ním potkali na trhu a on nám nabídl, že si s námi zazpívá písničku o sedlákovi, co trávu seče, ale s jeho vlastním textem. Tam to jdeme vyzkoušet,“ pozval jej na pódium Tomáš Jelínek, hráč na mandolínu a průvodce celým večerem a amatérský básník a zpěvák nezklamal a pobavil.

Program prvního dne pak tancem ukončily nejdříve děti z mateřské školy z Červených Peček a kolínský Taneční klub Kocour Modroočko s choreografií nazvanou Pozdrav paní Zimě.

Další vystoupení se uskuteční příští týden v úterý a středu. Bohatý kulturní program v režii Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín je také pochopitelně naplánovaný na zbývající adventní neděle, kdy kromě jiných zazpívají Leona Machálková nebo Radka Fišarová.