„Je to takové naše rodinné stříbro, že se zde bude vyrábět i hybridní verze Yarisu. Je to okořeněné ještě tím, že jde o Auto roku v Evropě,“ uvedl ředitel Toyoty v Česku Martin Peleška. „Po předchozím modelu Aygo se nám bude samozřejmě stýskat. V segmentu A zrovna teď prorazilo na první příčku,“ dodal a připomněl velkou náročnost přehození výroby aut z jednoho modelu na jiný, a to i rozměrově.

Potvrzuje to také Robert Kiml, generální manažer kolínského závodu. „Dosud jsme vyráběli jednu modelovou řadu, sice pro Peugeot, Citroën a Toyotu, ale bylo to auto postavené na stejném podvozku. Teď poprvé v historii dochází k tomu, že začneme na jedné výrobní lince vyrábět dva různé modely,“ popsal.

U Yarisu se bude v Kolíně montovat jak standardní motor, tak hybridní motor. Od konce února rozjela Toyota v Kolíně třetí směnu, nabrala víc než 1600 nových zaměstnanců. Došlo také na obří investice do kolínského závodu, a to za více než 4,5 miliardy korun. Vznikly čtyři nové haly, které slouží k logistickým účelům a také se v nich předvyrábí některé části, které pak jdou na linku. Investovalo se do nových technologií. Změnil se závod i dodavatelé v ČR i v Evropě.

„I když jsme postavili nové budovy a udělali nové věci, nemění se nic na tom, že jsme pořád továrna, která chce nejen pomáhat v regionu, ale má také velký zájem, aby se nadále zlepšovalo životní prostředí,“ připomněl PR manažer Tomáš Paroubek.

Toho času se v kolínském závodu vyrábí 700 až 800 aut denně, po plném náběhu by to co nevidět mělo být 960 až 980 vozů za den. Aktuálně každých 67 vteřin opustí bránu továrny auto, které je na cestě k zákazníkovi. Dosud se v Kolíně vyrobilo cca 3,8 milionu aut, takže v dubnu či květnu by továrna mohla slavit čtyři miliony. K aktuálně začínající výrobě Yarisu by měla v řádu měsíců přibýt také výroba vozu Aygo Cross. První vozy by se měly k zákazníkům dostat už na přelomu jara a léta příštího roku.