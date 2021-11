Ředitel oblastního spolku Michal Tasch Deníku řekl, že v posledních dnech zájem o testování roste. I když nejde o jediné testovací místo v Kolíně, očekává, že příchozích ještě bude přibývat, až se mezi lidmi rozšíří informace, že zde nyní zajišťují i takzvané indikované odběry (tedy právě u klientů s žádankou na odběr a rozbor hrazené zdravotními pojišťovnami).

Už nyní tým ČČK odebírá denně kolem 300 vzorků. „Někdy se tvoří fronty – ale není to tak, že by v nich lidé stáli třeba hodinu,“ poznamenal Tasch. Ujišťuje, že se dostane na každého zájemce (což prý jinde nemusí být vždy úplnou samozřejmostí), nicméně doporučuje termín odběru si předem zarezervovat prostřednictvím webového formuláře na stránkách kolínského ČČK; klienti registrovaní na konkrétní termín totiž dostávají přednost.

Online reportáž

Testovací místo, které kousek od Masarykova mostu přes Labe funguje dlouhodobě, má v pracovních dnech otevřeno odpoledne: od 12 hodin, přičemž poslední odběr se provádí v 19:10. O víkendu je pak otevřeno v neděli, a to již od deváté hodiny a opět do 19:10. Mohlo by se to ale změnit. „Pakliže se podaří nabrat nový personál, chtěli bychom provozní dobu rozšířit,“ plánuje Tasch.