/FOTO, VIDEO/ Zatímco v kolínském městském společenském domě se v pátek večer bez účasti rodičů nacvičoval nástup na chystaný vrchol zdejších letošních tanečních kurzů manželů Zubákových v podobě věnečku, jen pár desítek metrů odtamtud, v sále na Zámecké vrcholily taneční kurzy manželů Kuprových. I tam bylo nutno nacvičit věnečkové entrée, ale to je už léta spojené s karnevalem.

Karneval při tanečních na Zámecké 8. prosince 2023 | Video: Zdeněk Hejduk

Téměř všichni účastníci dorazili v maskách, stranou nezůstali ani taneční mistři Pavla a Jaromír Kuprovi. Ti se letos vrátili k převlekům za Araby, k čemuž mistrová coby břišní tanečnice nemá daleko.

První hodina byla věnovaná několika už naučeným tancům sahajících od polky přes valčík, ale došlo i na country, kradenou mazurku nebo klasikou chachu nebo jive. Ale už v této lekci přišlo na řadu oprášení společného walzu, který budou všichni tančit na věnečku se svíčkami v rukách dam.

Po celou první hodinu vybírala porota ty nejlepší masky, mezi nimiž co do počtu převažovali upíři nebo fotbalisti. Ceny si ve vyhlášení v úvodu druhé hodiny kromě jiných odnesli třeba Pat a Mat, dvě dívky upírky, smrtka, myslivec, klaun a zcela zaslouženě jednoznačně první místo hrdinka animovaného filmu Mrtvá nevěsta Tima Burtona, celá zmalovaná do modra.