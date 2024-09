Zdeněk Hejduk dnes 11:36

/FOTO/ Povoláním kolínská zdravotní sestra si vlastním nákladem vydala již čtvrtou knihu básní nazvanou Přání v přání. Autorským čtením ji v sobotu 21. září v podvečer uvedla v život. Všichni organizátoři kulturních akcí by mohli závidět. Takhle plnou kolínskou synagogu totiž zažili jen výjimečně. Do posledního místa, a to včetně dalších přinesených židlí, ji zaplnili fanoušci a přátelé básnířky a divadelnice Jitky Novákové.