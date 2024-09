/FOTO, VIDEO/ V Kolíně byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity, tedy stav pohotovosti. Starosta Michael Kašpar o tom informoval na svém Facebooku po zasedání krizového štábu. „Předpověď stoupání hladiny Labe je podobná té sobotní. Podle nejnovější predikce by Labe mělo dosáhnout své kulminace v pondělí ráno, kdy by mělo atakovat 3. stupeň povodňové aktivity,“ upozornil s tím, že sleduje situaci i na přítocích Labe směrem od Přelouče po proudu řeky.

Už v sobotu kolínský starosta avizoval, že se Labe by mělo dosáhnout pětileté až desetileté vody. Nedělní zpráva to potvrzuje. „Pracovníci odboru životního prostředí budou postupně kontaktovat vlastníky potenciálně ohrožených nemovitostí , kteří poskytli kontakty do Povodňového plánu,“ stojí ve vyjádření starosty.

Hladina Labe viditelně stoupala po celý pátek a sobotu. V sobotu večer se pak řeka mezi Týncem a Kolínem začala rozlévat.

Už v sobotu večer překročila řeka Výrovka na sledovaném místě v Plaňanech první stupeň povodňové aktivity. A město Pečky v neděli ráno informovalo, že první stupeň je i v Dobřichově.

„Hladina momentálně kolísá kolem 200 centimetrů. Řízený odtok z Vavřince pokračuje. Ostatní rybníky zatím není třeba odpouštět. Přítok do mlýnského náhonu je uzavřen. Situaci pravidelně monitorují hasiči. Situace s vodou je momentálně stabilní, ale vše můžou komplikovat dešťové srážky, které dnes podle prognózy hrozí,“ napsali zástupci radnice v Pečkách kolem nedělní 10. hodiny dopoledne.