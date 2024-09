Když se součet počtu získaných křesel hnutí STAN a SPOLU dostal na nadpoloviční většinu, tedy číslo 33, spustil se ve štábu středočeských Starostů nebývalý jásot. „Můžeme složit demokratickou koalici, to je skvělé. Získali jsme zhruba o pět procent hlasů více než minule, musíme být spokojení,“ reagoval v sobotu vpodvečer Michael Kašpar. Poznamenal, že by s kolegy rádi pokračovali v úspěšné cestě ve vedení kraje v koalici se SPOLU. „Ale samozřejmě nás nejprve čekají vyjednávání,“ konstatoval.

S tím, že hnutí STAN v Kolíně prohrálo s ANO, si Michael Kašpar těžkou hlavu nedělá. „Nejsou to komunální volby, nedělal bych z toho nějak velkou tragédii. ANO získalo v Kolíně o 24 hlasů více než my, to je opravdu velmi nepatrný rozdíl,“ míní starosta Kolína.

Krajský zastupitel za ANO Martin Herman, který svůj mandát obhájil, si naopak výhru v Kolíně pochvaloval. „Jsem rád, že jsme vyhráli jak v okrese Kolín, tak přímo v Kolíně,“ sdělil.

Pro jeho hnutí podle něj nyní existují dva scénáře. „Teď nás čeká vyjednávání, které rozhodne, zda budeme ve vedení kraje nebo nás jiné strany obejdou a opět skončíme v opozici. Celkový výsledek je ale úspěch celého hnutí, já stojím až někde vzadu. “ řekl Herman.

Nováčkem v krajském zastupitelstvu bude starosta Českého Brodu Tomáš Klinecký, který kandidoval za koalici SPOLU na deváté pozici. „Věřím, se podaří vyjednat koalici vládních stran, samozřejmě bez Pirátů, kteří se do krajského zastupitelstva nedostali. Čeká nás jednání s hnutím STAN, věřím v úspěšný výsledek. Zároveň doufám, pokud se vše takto podaří domluvit, že i přes nepatrný rozdíl v počtu křesel půjde o funkční vedení Středočeského kraje,“ uvedl českobrodský starosta.