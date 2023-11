/VIDEO/ Mnozí žáci a studenti na Kolínsku si prodlouží nadcházející víkend. Zdejší školy se v pondělí 27. listopadu přidají k celostátní stávce.

Mezi ty, kteří se do stávky zapojí a jejich studenti do školí nepůjdou, patří třeba Gymnázium Český Brod. Podle jeho ředitele Jiřího Krčmáře je stávkování jeho školy především věcí solidarity s nepedagogickými pracovníky a se školami, na něž plánované změny dopadnou citelněji.

„Považujeme za nutné touto formou protestovat proti dalšímu snižování výdajů na vzdělávání, které budou mít řadu negativních důsledků. Především povedou ke snížení již tak nízkých platů nepedagogických pracovníků o 22 procent, případně k jejich propouštění,“ uvedl Krčmář. Podle něj by to znamenalo výrazné zredukování počtu asistentů pomáhajících nadaným nebo znevýhodněným dětem.

Pondělní stávky se zúčastní i 6. základní škola Ovčárecká v Kolíně. „To, co se chystá pro nepedagogické pracovníky, je až ostuda,“ předeslal ředitel Lukáš Kačer. „Místo toho, aby finance ve školství rostly, chtějí nám je ubírat. Rád používám přirovnání jednoho kolegy ředitele, že po nás chtějí, abychom jezdili Mercedesem, na který ale nemáme. Ani platy učitelů neporostou tolik, co odpovídá realitě,“ konstatoval.

Na svém webu škola uvádí, že stávce vyjádřilo podporu 94 procent zaměstnanců. „V provozu nebude škola, školní družina ani školní jídelna,“ píše se na webu.

Stejné to bude také na 2. základní škole Kmochova. „Ke 22. listopadu se vyjádřilo 47 z 53 zaměstnanců naší školy k podpoře stávky,“ informoval na webu školy její ředitel Jiří Němeček s tím, že v pondělí nebude v provozu škola, školní družina ani školní jídelna.

Stávkvat se chystá i 4. ZŠ Kolín. „Škola bude tento den zcela uzavřena," stojí v prohlášení na webu školy.

Participaci na stávce potvrdilo na svých stránkách i Gymnázium Kolín. „Naprostá většina pracovníků naší školy se v pondělí 27. listopadu připojí ke stávce. Protože není možné zajistit provoz ani v omezeném rozsahu, bude škola tento den uzavřena,“ uvedla za stávkový výbor pedagožka Renata Hoppová.

Zcela uzavřená bude i mateřská škola v Cerhenicích. Podle ředitelky Petry Málkové hlavně kvůli finančním škrtům. „Chtějí nám snížit peníze na provozní zaměstnance, školníky, kuchařky. Už teď neberou moc. Navíc se to týká i asistentů pedagoga. Může dojít k velkému snížení kvality výuky. Zavřeno budeme mít my, jídelna i základní škola,“ sdělila ředitelka.

Ke stávce se připojí také na ZŠ a MŠ Červené Pečky. „Jsme jednotní, v pondělí budeme mít zavřeno,“ potvrdila ředitelka Štěpánka Hanzlová.

Stávka se týkat všech nebude

Naopak na Střední průmyslové škole strojírenské v Kolíně se bude vyučovat. Podle ředitele školy Františka Pražáka za to může převážně absence odborů. „S důvody stávky se ztotožňujeme, ale sami se ji účastnit nebudeme. Museli bychom zakládat stávkový výbor a nikomu se do toho nechtělo. Nenašel se u nás žádný iniciátor, který by se organizace stávky ujal. Jde o spoustu administrativy, zároveň v daný den o neplacené volno,“ vysvětlil Pražák.