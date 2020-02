Kolín spustil Portál občana pro komunikaci s městským úřadem

Cesty na městský úřad by se mohly brzy stát minulostí. Nebo by jich alespoň mohlo ubýt a dále ubývat. Čím dále věcí by totiž mohlo jít vyřídit elektronicky z pohodlí domova, nehledě na denní dobu. To si slibuje radnice od nově spuštěného Portálu občana v rámci elektronizace státní správy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Třebaže radnice portál chtěla spustit, aby si lidé mohli různé životní situace vyřešit snadněji, nyní se kromě dalších funkcí chce soustředit na jiný úkol: aby lidé o portálu veděli a využívali ho. „Připravili jsme pro občany letáčky, nadále na nich budeme pracovat,“ řekla Dagmar Soukupová, tajemnice kolínského městského úřadu. Zatím to má ale svá „ale“. Zatímco na Portál veřejné správy můžete použít k přihlášení svoji datovou schránku, tato funkce ještě v kolínském Portálu občana není. Pokud jej chcete začít používat, máte dvě možnosti: buď mít eObčanku a čtečku čipů připojenou k počítači, nebo si zřídit účet pomocí registrace přes web s dokončením na městském úřadě. To by se ale časem mohlo změnit, podotkla Dagmar Soukupová, funkcionalita se neustále dodělává. Kolín bude mít kapli pod širým nebem. Vyjde na zhruba 1,5 milionu korun Přečíst článek › Portál občana vám umožní platit on-line různé místní poplatky, žádat o informace, požádat například o data z registru řidičů, případně si podat žádost o nájem městského bytu. Stejně tak můžete navrhnout někoho na Cenu města Kolína, případně požádat o povolení k udělení souhlasu ohledně užívání znaku města Kolína. Pokud se rozhodnete pro registraci a budete chtít speciální eObčanku s čipem, výměna vás podle starosty Michaela Kašpara vyjde na padesát korun. Pak stačí pořídit čtečku karet, která stojí zhruba od 200 do 300 korun. Za svoz komunálního odpadu zaplatíte v Ceropu Přečíst článek ›

