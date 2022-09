„Město Kolín má konečně stránky, které odpovídají dnešnímu trendu a především v co největší míře respektují návštěvníka,“ předeslala tajemnice Městského úřadu v Kolíně Dagmar Soukupová a zdůraznila, že důraz byl kladen na to, aby lidé na stránkách města našli snadno a rychle vše, co chtějí a co je zajímá.