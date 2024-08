Obrovský miliardový dluh Kolína vznikl v době výstavby bytů pro zaměstnance automobilky Toyota (tehdy TPCA). Finančně na tom měl participovat i stát, to se však nikdy nestalo a městu tak zůstaly pouze nesplacené úvěry. „V roce 2010, kdy se starostou stal můj předchůdce Vít Rakušan, byl dluh Kolína 1,1 miliardy korun,“ uvedl současný starosta města Michael Kašpar. „Patřili jsme mezi nejvíce zadlužená města v republice a bylo nutné s tím něco udělat. Dluh jsme tak začali postupně splácet.“

Jeden z největších úvěrů, který si Kolín vzal, byl ve výši 411 milionů korun. Ten byl přímo určený na výstavbu a rekonstrukci bytových jednotek v lokalitě bývalých kasáren a u vodárny. „V září bude končit desetiletá fixace úroku, který doposud činil 1,65 procent. A jelikož by nám úrok nyní minimálně o tři procenta vzrostl, rozhodli jsme se, že zbývajících 28 milionů doplatíme, protože nyní je jediná možnost to udělat bez poplatků,“ prozradil Kašpar s tím, že v městském rozpočtu pro to momentálně jsou volné prostředky.

Předčasným splacením tohoto dluhu tak město nejen ukrojí další díl z celkové sumy, navíc také ušetří o úroky, které by dalším rok a půl dlouhým splácením zaplatilo. „Vyšlo nám, že pokud zbývajících 28 milionů doplatíme nyní, ušetříme Kolínu 950 tisíc korun. A to za to podle nás stojí. A pokud bychom to neudělali nyní, museli bychom stejně veškeré úroky doplatit, i kdybychom se pro doplacení zbývající částky rozhodli třeba za rok,“ vysvětluje starosta Kolína.

Záměr už schválila městská rada, díky čemuž se dluh Kolína opět sníží. Z původních 1,1 miliardy momentálně zbývá zhruba 150 milionů korun. Zářijovým doplacením jednoho z úvěrů tak celková zbývající částka klesne ke 120 milionům. „Na konci letošního roku už by tak dluh města měl činit pouze 100 milionů, tedy o jednu miliardu méně než před čtrnácti lety. Věřím, že Kolín tak bude brzy zcela oddlužený a jeho investiční záměry nebudou svazovat žádné závazky,“ sdělil Michael Kašpar.