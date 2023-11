/FOTO, VIDEO/ Rekonstrukce parkoviště u fotbalového stadionu Sparty Kolín se pomalu blíží svému konci. Některá stání už jsou vydlážděná, stojí i veřejné osvětlení s LED svítilnami. Končí tak druhá etapa oprav v této lokalitě. Další by měla navázat příští rok dále ve směru na čističku odpadních vod.

Parkoviště u stadionu Sparty Kolín už se rýsuje. | Video: Petr Procházka

Parkoviště by jako doposud mělo být zdarma, určené je však primárně pro návštěvníky areálu Sparty Kolín. Je to pochopitelné: kamkoliv jinam je to odsud poměrně daleko. Vozidlo by zde mohli nechávat pouze ti, co chtějí strávit volný čas v lesoparku Borky. Pěší cesta do centra už je alespoň na půl hodiny chůze.

Nová stání zkrášlí prostor před stadionem, rovněž by se jejich počet měl navýšit. Na stavbě se pracuje i za nepříznivého počasí, aby bylo co nejdříve hotovo. Dokončit zbývá ještě pár parkovacích míst a hlavně chodníky a silniční povrch. „Hotovo bude nejpozději do konce roku,“ sdělil místostarosta Michal Najbrt.