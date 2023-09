Pak ale přišla změna. Krajský úřad Středočeského kraje převedl areál do hospodaření největší střední školy v kraji, kde se vyučují řemesla – SOŠ a SOU stavební Kolín. Ta si areál v rekordním čase proměnila na své nové pracoviště. V něm se až do posledních chvíle rekonstruovalo a stavělo. A od tohoto týdne se tu může začít učit.

Přibude zázemí pro další obory

V letošním školním roce bude v areálu Modrý bod, který je umístěn necelých 200 metrů od hlavní školní budovy, využíván pro teoretickou i praktickou výuku studentů oborů Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a Instalatér. Po dokončení úprav přízemních prostor zde bude probíhat i výuka ručního zpracování dřeva oboru truhlář a tesař.

Zahájením výuky však rozvoj Modrého bodu nekončí. Aktuálním cílem vedení školy je získat finanční prostředky na zateplení fasády a střechy budovy. Kapacita prostor pro výuku bude ještě navýšena vybudováním dalších tří nových učeben v přízemí areálu.

Kapacita už nestačila

Ředitel školy Jindřich Synek vidí v expanzi do nových prostor velký potenciál do budoucna. „Naše dosavadní prostory už nestačily pokrýt potřeby vzrůstajícího počtu žáků, a to především v oblasti využití praktických pomůcek pro výuku,“ uvedl a připomněl, že nové učebny v Modrém bodě jsou rekonstruovány tak, aby v nich bylo možné denně pracovat s modely různých zařízení. „Takových, bez kterých se žáci ve své budoucí reálné praxi neobejdou,“ doplnil.

Žáci v učebnách mají k dispozici například modely tepelných čerpadel včetně funkčních vzorů topení, chladicích systémů, klimatizačních jednotek a instalatérských zařizovacích předmětů.

A ještě na jednu věc se mohou těšit. V zahradě objektu se bude stavět letní učebna, ve které bude část roku probíhat výuka na čerstvém vzduchu. Funkci takové učebny bude zastávat zastřešená dřevostavba. Tuto stavbu pro vlastní výuku si, stejně jako velkou část všech rekonstrukčních prací na Modrém bodě, zrealizují žáci SOŠ a SOU stavební Kolín pod dozorem svých zkušených mistrů odborného výcviku sami.