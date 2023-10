/VIDEO, FOTOGALERIE/ V ulici Sokolská se od začátku července pracuje na nové pěší zóně. Doposud se zde od sokolovny směrem k vlakové zastávce dalo projíždět automobily, to po dokončení prací již nebude možné. Zároveň stavební firma rekonstruuje povrch silnice až po Základní uměleckou školu Františka Kmocha.

Nově vznikající pěší zóna v Sokolské ulici. | Video: Petr Procházka

Ulice Sokolská by měla být podle místostarosty Michala Najbrta neprůjezdná do poloviny prosince. „Jedná se o jednu z delších uzavírek, jelikož zde jsou umístěné stavební stroje, které by se do úzkého úseku pěší zóny nevešly. Již od roku 2018 je lokalita jednosměrná, nyní dojde k další pozitivní úpravě pro chodce,“ řekl.

Radnice se pro vytvoření nové pěší zóny rozhodla hlavně z důvodu toho, že Sokolská ulice je hojně využívaná pěšími a silnice je v těchto místech velmi úzká. Pro chodce se tak místo stane bezpečnějším. Součástí prací je i obnova veřejného osvětlení za nové s led technologií, které je výrazně méně ekonomicky náročné a zároveň vytváří méně světelného smogu.

Práce provádí firma Sates Čechy a vyjdou celkem na 9,2 milionu korun. Pěší zóna bude začínat u Základní umělecké školy Františka Kmocha a bude končit u domova seniorů. Ulice získá místo asfaltu dlážděný povrch. U sokolovny bude pěší zóna oddělená sloupky.