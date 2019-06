Jak připomněl místostarosta Michael Kašpar, ze zmíněných 13 milionů získalo město 11,5 milionu z evropských fondů a Středočeský kraj přidá ještě půl milionu. „Takže Kolín vyšla výstavba cyklověže na milion,“ shrnul Michael Kašpar a poděkoval také Českým dráhám, které poplatek za uložení kola (pět korun na 24 hodin) majitelům In Karty ČD vrací na účet, takže parkování v cyklověži mají zdarma.

Jednatel společnosti Systematica, tedy realizátora cyklověže, Rudolf Bernart uvedl, že všude si cyklověže našly své zákazníky. „Někde lidé vzali cyklověž útokem jako například v Lysé nad Labem, někde byl rozjezd pozvolný, ale vždy cyklověž přitáhne nohou skupinu cyklistů, kteří z obavy před ztrátou či poškození kola ho dřív moc nepoužívali,“ shrnul Rudolf Bernart.

Doplnil také, že v dnešní době, kdy je velký rozmach prodeje elektrokol, je bezpečné úložiště pro ně velice důležité, aby na elektrokole lidi vůbec vyjeli. „A věřím, že v Kolíně najdeme i místo pro druhou cyklověž, abychom dohnali Lysou nad Labem,“ smál se.

Starosta Lysé Karel Otava, který byl slavnostnímu otevření cyklověže v Kolíně také přítomen, potvrdil, že v Lysé opravdu druhou cyklověž plánují. Jedna prostě nestačí. „Stává, že naše cyklověž je plná a lidé mi přijdou vynadat. Tak jsem postavili dalších 60 stojanů na kola a už máme vyprojektovanou další cyklověž,“ uvedl.

Místostarosta Kolína Michal Najbrt připomněl, že město v rámci rekonstrukce Havlíčkovy ulice plánuje protažení cyklostezky z Kolína směrem na výjezd na Kutnou Horu, takže její uživatelé pak budou mít cyklověž krásně po ruce.

Prvním kolem, které bylo v kolínské cyklověži uloženo, bylo kolo mistra světa v cyklokrosu Miloše Fišery. „Pohled na kolo mi dělá radost, ale nejsem rád, když vidím kolo někde opřené o plot. Pomalu se to všechno zlepšuje. Rád slyším, že je snaha dělat něco pro cyklisty. To vždycky budu vítat a jsem ochoten v tom radou pomoci, něco by jistě šlo udělat lépe. Za cyklověž velké díky, praxe v jiných městech ukázala, že je to opravdu dobrá věc. To, co se zlepší pro cyklisty, se zlepší pro životní prostředí a pro motoristy. Víte, jak nás, cyklisty, nemají na silnicích rádi,“ řekl Miloš Fišera.

Co je dobré o cyklověži vědět

První minuta uložení je zdarma, to kdyby si člověk třeba zapomněl v batohu na kole peněženku a potřeboval kolo zase vyndat.

Jak je s kolem nakládáno, kam jede atd., vše je vidět na monitoru, který majitel kola sleduje u vchodu. Na první pozici trvalo uložení kola 16 vteřin.

Platí se až při vyzvednutí kola.

Spolu s ním lze uložit cyklovybavení, batoh, ale třeba i nákup.

Cyklověž nepřijímá koloběžky.

Co počít, když člověk přijde k cyklověži, kde má uskladněné kolo, a zjistí, že lístek od něj ztratil? Na terminálu je telefonní číslo non stop linky, kde pomohou problém vyřešit. Ke každému kolu cyklověž ukládá kamerový záznam, takže je vidět, kdo kolo ukládal. Pokud ztrátu lístku člověk zjistí třeba ve vlaku, lze kolo na dálku zablokovat. Může se také stát, že člověk pospíchá na vlak a přestože ho věž automaticky upozorňuje, píská a mluví na něj, prostě si lístek ve spěchu zapomene vzít. Pro tyto případy je v pokladním terminálu režim, který po minutě lístek zneplatní. Takže když přijde někdo další, ke kolu se nedostane.