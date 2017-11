Kolín si připomene Borise Volka

Kolín – U pamětní desky Borise Volka budově Střední průmyslové školy strojírenské v Heverově ulici v Kolíně, si členové konfederace politických vězňů připomenou 65. výročí smrti tohoto někdejší studenta kolínské průmyslovky. Boris Volek byl popraven komunistickým režimem ve svých 24 letech 11. listopadu 1952.

Akce k uctění jeho památky se uskuteční v pátek 10. listopadu ve 14 hodin.

Boris Volek byl jako člen ilegální skupiny Bratrstvo odsouzen za velezradu, špionáž a vyzvědačství na 16 let ztráty svobody a převezen do Horního Slavkova do trestaneckého tábora XII, aby trest odpracoval v uranových dolech. Po roce a čtvrt se zapojil do hromadného útěku z šachty. Po dopadení byl odsouzen k trestu smrti. Popraven byl ve vězni na Pankráci.

Bronzová pamětní deska Borisi Volkovi byla na budovu průmyslové školy instalována v roce 1996. Někdo ji ale ukradl. V roce 2009 byla nahrazena plastovou kopií.