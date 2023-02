Museli jste v posledním roce zavádět úsporná opatření, například například rušení svačin, výměnu žárovek za úspornější, rušení doprovodných programů?

Před rokem touto dobou se začaly zvedat ceny energií a vstupních surovin. Od listopadu 2021 do srpna 2022 se zvýšila cena za megawatthodinu (MWh) o 500 procent. Naše domovy jsou zaměřené na individuální potřeby klientů, které se snažíme ve všech směrech respektovat. Chceme, aby se u nás klienti měli jednoduše řečeno dobře, vnější podmínky by tedy měly co nejméně zasahovat klientům do života v našem domově. Co se týká úsporných opatření, zaměřili jsme se v posledním roce například na osvětlení, a celý rok postupně vyměňujeme ledkové žárovky. Teď už víme, že máme nižší spotřebu elektřiny. V žádném případě nepřistupujeme k tomu, abychom klientům jakkoli omezili komfort, režim dne nebo stravování.