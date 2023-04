Městská hromadná doprava zdarma je pro mnoho Kolíňáků vítaným krokem, který jim v současné ekonomicky těžké době ušetří alespoň něco z peněženek. Hojně toho využívají senioři, jsou ale i tací, kteří ani nízkopodlažní autobus vzhledem ke svému zdravotnímu stavu využít nemohou. Pokud nemůže pomoci rodina, je pro takový případ v Kolíně možnost využít takzvané Handitaxi. To je ovšem na rozdíl od jiných měst za vyšší cenu.

Ilustrační foto. | Foto: Jitka Krňanská

Jsou místa, kde lidé hradí za jednu jízdu se senior taxi po městě třeba jen několik korun. Je to tak například v Poděbradech nebo v Českém Brodě. Tam tuto službu výrazně dotují radnice. V Kolíně se to ale zatím podle místostarosty Michala Najbrta nepřipravuje, podněty k tomu se ve městě dlouhodobě neobjevovaly. „Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou čerpat příspěvek na mobilitu, z něhož lze senior taxi bez problémů hradit,“ zdůraznil místostarosta možnost, na kterou lidé občas zapomínají.

Stavební škola dostane PC ateliér. Kraj do něj investuje několik milionů

Pro města výrazně dotované senior taxi podle jeho slov představuje nejen finanční výdaj, ale také potřebu vyřešit, jak věc legislativně uchopit a nastavit podmínky tak, aby se například nezvýhodnila jedna firma, která třeba ani není místní. „Ověřoval jsem v Poděbradech, kde to město stojí kolem milionu korun a jde o daleko menší prostor a daleko méně obyvatel. V Kolíně máme zase jiné služby, které v jiných městech nejsou,“ uvedl místostarosta.

Jízda skoro za stovku

Kolínské Handitaxi provozuje obecně prospěšná společnost Spirála pomoci. Jedna jízda po městě, to jest do sedmi kilometrů, stojí 99 korun. Takže pokud jede senior či zdravotně postižený třeba jen vyzvednout léky nebo na rychlý nákup, do sedmi kilometrů se vejde a auto na něj počká, platí ovšem čekačku 2,50 koruny za minutu. Pokud jde třeba k lékaři na delší dobu, auto se vrací a cesta zpět se pak platí jako druhá jízda.

„Vím, že se cena může zdát vysoká, ale když vše propočítáme, pohonné hmoty, amortizaci, řidiče, nedostaneme se níž, snažíme se držet ceny co nejvíc při zemi,“ sdělila ředitelka Spirály pomoci Jana Kuncířová a připomněla, že společnost dělá i doprovody, to znamená, že řidič klienta nevysadí na dané adrese, ale doprovodí ho až do čekárny. Spirála pomoci používá speciálně upravené vozidlo, které může převážet i třeba vozíčkáře.

O prestižní cenu Adapterra Award se uchází i sportovní hala v kolínských Borkách

Zájem o Handitaxi je podle ředitelky nárazový, někdy je volněji, jindy společnost nestíhá, zvlášť když je jeden ze dvou řidičů s klientem pryč vlastně celý den, tedy když se jede do větších nemocnic v Praze či Hradci Králové. V takovém případě se platí 11 korun na kilometr.

Dotaci na provoz Handitaxi tak, aby mohli klienti jezdit za pár korun, je podle Jany Kuncířové prakticky nemožné jinak než od města.

V Brodě za patnáct korun

Město Český Brod dotuje senior taxi už několik let. Nyní má aktuálně smlouvu s poskytovatelem této služby, který vzešel z výběrového řízení v roce 2021 a smlouva je platná do roku 2024. Jedna jízda po městě stojí 15 korun, když se jede i zpět, je to dalších 15. „Služba je určená nejen pro seniory, ale i pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P,“ připomíná Jana Tůmová z odboru sociálních věcí. Tam také zájemcům na počkání a bezplatně vystavují kartičky, kam se jízdy se senior taxi zaznamenávají. Každý klient má nárok měsíčně na 20 dotovaných jízd.