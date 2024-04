Poslanec Karel Havlíček po návštěvě Kolína označil vedení města za mafii

/VIDEO, FOTO/ Poslanec Poslanecké sněmovny České republiky a krajský předseda středočeského hnutí ANO Karel Havlíček se čtvrtek 4. dubna vydal na výjezd do kolínských Sendražic, kde se setkal se svými podporovateli. To by nebylo nic neobvyklého, kdyby poté v příspěvku na sociálních sítích neoznačil vedení města za mafii.

Regionální kancelář Karla Havlíčka sídlí v Tyršově ulici v Kolíně | Video: Deník/Petr Procházka

Karel Havlíček je současně první místopředseda hnutí ANO, tedy druhý člověk uskupení hned po Andreji Babišovi. Jeho vyjádření po návštěvě Kolína však vyvolalo v řadách vedení město velké pobouření. „Navečer úžasné setkání v Kolíně. Místní mafie pod taktovkou hnutí STAN začíná být z ANO velmi nervózní. I proto jsem dnes dorazil do kolínské městské části Sendražice. Výborný hudební klub, skvělí lidé. Znechuceni z vládní a lokální politiky. Všichni už měří metr. Díky za podporu, moc si toho vážím,“ uvedl Karel Havlíček na svém profilu na sociálních sítích Facebook a X. Reakce na sebe však nenechala dlouho čekat, označení místní mafie nadzvedlo starostu Michaela Kašpara ze židle. „Pan Havlíček je poslanec, který má z nějakého neznámého důvodu poslaneckou kancelář už několik let v Kolíně. Pro Kolín nikdy nic neudělal, ani nehnul prstem. Sice v Kolíně nebydlí a nikdy nebydlel, ale ví, že bude líp a zřejmě v nějakém pomatení mysli píše cosi o mafii,“ vyjádřil se k věci starosta Kolína. Kolínský starosta se pod příspěvkem Karla Havlíčka domáhal omluvy, od místopředsedy hnutí ANO se však dočkal pouze krátké odpovědi: „Být Vámi, tak raději mlčím, pane starosto. A vím přesně, proč to píšu.“ Michael Kašpar se však snadno odbýt nenechal a doplnil ještě svou reakci: „Doporučení k mlčení si laskavě nechte pro svoje spolustraníky. Na omluvě za Vaše hulvátské chování pochopitelně trvám.“ Po rekonstrukci Kmochova domu v Kolíně by v něm mohly působit dětské skupiny Zastánce si v komentářích u příspěvku našly obě strany, více jich pochopitelně bylo na straně poslance, jelikož se jednalo o jeho profil. Na zajímavou drobnost při tom ve svém příspěvku upozornil výkonný ředitel vzdělávací platformy Steam Academy Rostislav Konopa. „Škoda, že se pan Havlíček vyfotil pod vlajkou Sovětského svazu.“ Na jedné z fotografií ze setkání skutečně na zdi visí vedle české vlajky i ta, kterou používal předchůdce Ruska. Setkání s příznivci se kromě Karla Havlíčka zúčastnil i vedoucí kolínské frakce hnutí ANO Roman Škrabánek. Ten se po telefonu sice k situaci nevyjádřil, reakci však slíbil v příštích dnech.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu