„Netvrdím, že máme naprosto dostačující rezervy v kapacitách škol, ale zvládneme to. Mateřské školy jsou hodně naplněné, ale všichni dnes tříletí se vejdou, podobné je to u základních škol,“ dodal s tím, že v současné situaci město nepotřebuje stavět novou školu.

V Kolíně v posledních třech letech přibývá zhruba tři sta obyvatel ročně. „Když to takto půjde dál, tak se ze čtvrtého největšího města v kraji za pět let dostaneme na třetí příčku, protože předeženeme Příbram. Ačkoli to samozřejmě není náš cíl,“ smál se místostarosta.

Doplnil, že město už zvýšilo také kapacitu školek - postavilo nový pavilon Chelčického. Hotová už je také studie na přestavbu budovy Štítného, kde jsou dnes jesle. I tam se bude rozšiřovat kapacita. „Nicméně ze studie vyplývá, že to bude velmi finančně náročné. Budeme tedy hledat vhodný dotační titul,“ dodal místostarosta.

Obecně lze tedy shrnout, že Kolín kapacitně zvládá na rozdíl třeba od prstence kolem Prahy. Tam jsou s kapacitou škol nemalé problémy. Vzpomenout lze například nedávno ještě hodně složitou situace v Českém Brodě, kde už nemohli přijímat žáky z okolních obcí, pokud je rodiče chtěli dát do Českého Brodu i přesto, že ve své vesnici školu měli.

Svého času v Brodě hrozilo konce i slučování tříd. Situaci vyřešila až nová školní budova, která vyrostla z nevyužívaného nemocničního pavilonu a poskytla místo pro 180 dalších žáků. I do budoucna v Českém Brodě počítají s nárůstem obyvatel, a to až o pět tisíc lidí vzhledem k další plánované výstavbě.

Podobně jsou na tom také v Úvalech a okolních obcích. Kapacita úvalské školy na náměstí Arnošta z Pardubic dlouhodobě přestává stačit, ačkoli město už jednou její kapacitu navyšovalo. Proto se Úvaly společně s obcemi Květnice, Dobročovice, Zlatá, Sibřina a Přišimasy pustily do přípravy projektu na velkou svazkovou školu, která by měla pojmout až 600 dětí.

Do svazku se měl původně zapojit i Škvorec, protože i odtamtud do úvalské školy děti chodí. Situace ve Škvorci ale dospěla až k referendu, kdy se víc zúčastněných vyslovilo pro variantu do projektu svazkové školy nevstupovat.