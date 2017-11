Kolín sčítá škody po vichřici

Kolín – Město postupně likviduje škody po vichřici. A tím pádem i sumarizuje. Výsledek vidí místostarosta Michael Kašpar jako velmi dobrý a jako důsledek projektu Stromy pod kontrolou. „Zkrátka stromy ve městě jsou posuzovány a průběžně se ty, které by mohly spadnout, kácí, i když se to někomu nelíbí,“ předeslal místostarosta.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Meluzin Vladimir

Během největší vichřice od orkánu Kyril spadlo ve městě sedm stromů z celkového počtu deset tisíc. Dalších 10 stromů bylo silně poškozeno, takže budou muset být pokáceny. Žádný strom nespadl na člověka, ani na auto.

Poškozený byl při vichřici semafor v Ovčárecké ulici, spadlo několik krytů lamp, vyvráceno bylo pět dopravních značek.

Po celém Kolíně a připojených městských částech proběhl úklid a odvoz větví, přednostně na chodnících, komunikacích a dětských hřištích. Následně budou postupně dle naléhavosti kontrolovány a ošetřovány stromy s polámanými či zavěšenými větvemi apod.

Nejvíce vichřice řádila v Rybářské ulici, kde jí padla za oběť krásná vrba u Starých lázní, ve Slovenské ulici, kde spadla borovice vedle pečovatelského domu, v Masarykově ulici, kde vzala za své jabloň vedle panelákového domu. Dále se vichr podepsal na modřínu u protihlukové zdi v Morávkově ulici, definitivně poslal k zemi břízu u výjezdu z obchodního centra v Plynárenské ulici. Vichřice zničila také borovici vejmutovku v parčíku u křižovatky Sluneční a Pražské ulice a břízu v parčíku pod nemocnicí.

„Byly to krásné stromy, zvlášť vrby u lázní je mi moc líto. Vypadala tak zdravě,“ nechala se slyšet Ludmila Pelikánová. „Za horkých letních dnů bylo pod ní široko daleko jediné místo ve stínu, takže řidiči se vždycky takříkajíc prali o to, komu se podaří místečko pod ní zabrat na parkování,“ dodal Karel Michálek.

Ke zmíněným deseti poškozeným stromům, které bude nutné z bezpečnostních důvodů dokácet, patří tři topoly v Polepské ulici, akát u parkoviště v ulici Na Pobřeží, bříza v ulici Na Magistrále před bytovým domem, vrba ve Štítarské ulici, nově vysazené břízky v ulici Míru a V Břízách apod.

Výraznější škody byly v městských lesích, kde vichřice vyvrátila nebo zlomila 70 stromů. Zejména se jedná o Borky a Štítary. Zákaz vstupu do lesů ale Kolín nevydal. „Víc než regule a zákazy pomáhá zdravý rozum. Určitě les nebudeme opáskovávat, to by lidi ještě víc lákalo, aby se tam šli podívat,“ řekl starosta Vít Rakušan. V lesích dřevo odváží těžební firma.