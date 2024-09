/FOTO/ Sbírka, kterou na začátku tohoto vyhlásila kolínská nemocnice pro oblasti postižené povodněmi, má úspěch. První humanitární pomoc odjela v úterý dopoledne do lokalit na Pardubicko a Chrudimsko. Sbírka dále trvá.

„Pracovníci OS ČČK Kolín dnes dopoledne odvezli první humanitární pomoc do povodní postižených oblastí na Pardubicku a Chrudimsku. Děkujeme všem, že pomáháte,“ informovala na sociální síti Facebook Oblastní nemocnice Kolín.

Sbírka platí do odvolání. Darovat lze dezinfekci, savo, saponáty, mýdla, gumové rukavice, holínky, kartáče, hadry, igelitové pytle, smetáky, košťata, lopatky, kbelíky, papírové utěrky i kapesníky.

Pro sbírku nemocnice vyčlenila prostory v pavilonu K. Ten je otevřený každý den od 9 do 18 hodin. Dary jsou přijímány také v kutnohorské nemocnici, a to v prvním patře polikliniky, ve dveřích č. 31 každý den od 7 do 14 hodin.