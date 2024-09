/FOTO/ Sbírka, kterou na začátku tohoto vyhlásila kolínská nemocnice pro oblasti postižené povodněmi, má úspěch. První humanitární pomoc odjela v úterý dopoledne do lokalit na Pardubicko a Chrudimsko. Sbírka dále trvá.

„Pracovníci OS ČČK Kolín dnes dopoledne odvezli první humanitární pomoc do povodní postižených oblastí na Pardubicku a Chrudimsku. Děkujeme všem, že pomáháte,“ informovala na sociální síti Facebook Oblastní nemocnice Kolín.

Sbírka platí do odvolání. Darovat lze dezinfekci, savo, saponáty, mýdla, gumové rukavice, holínky, kartáče, hadry, igelitové pytle, smetáky, košťata, lopatky, kbelíky, papírové utěrky i kapesníky.

Pro sbírku nemocnice vyčlenila prostory v pavilonu K. Ten je otevřený každý den od 9 do 18 hodin. Dary jsou přijímány také v kutnohorské nemocnici, a to v prvním patře polikliniky, ve dveřích č. 31 každý den od 7 do 14 hodin.

Sbírka v Českém Brodě

Také v Českém Brodě se pořádá sbírka. Město ve spolupráci se spolkem Leccos poskytuje součinnost Potravinové bance s uspořádáním Sbírky potravin a drogerie pro povodní zasažené regiony. Začala v úterý a pokračuje i ve středu od 10 do 18 hodin v areálu Nemocnice Český Brod, probíhá v otevřené garáži u budovy NZDM Klub Zvonice.

Do sbírky se přijímají balené vody (balení po 6ti), maso v konzervě, paštiky a ryby v konzervě, základní hygienické potřeby (sprchové gely, šampóny, pasty, kartáčky), zalévací polévky (instantní do hrnečku), káva a čaj, cukr, sušenky a oplatky, dětské přesnídávky (kapsičky) a v neposlední řaadě úklidové prostředky jako jsou přípravky ve spreji proti plísním, prášky na praní, hadry či rukavice.