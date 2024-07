/FOTO, VIDEO/ Samosběr Zlaté slunce u Kolína vítá v těchto dnech návštěvníky. Ti si zde mohou denně od 8 do 18 hodin nasbírat česnek. Obvykle by touto dobou jeho sezona teprve začínala, místo toho právě vrcholí. Může za to letošní nevypočítatelné počasí.

Samosběry jsou v Čechách obecně velmi populární a jinak tomu není ani v případě česneku. Ten je aktuálně na vrcholu své sezony. Přispělo tomu i letošní divoké počasí. Podle hlavního agronoma Statku Kutlíře Josefa Čapka česneku neuškodily ani jarní mrazy, které jinak nadělaly velké škody na spoustě jiných plodin.

„V letošním roce je počasí bláznivé. V únoru jsme byli o tři týdny napřed, pak to mrazy na jaře trochu srovnaly. Teď jsme si dělali u našich plodin srovnání a jsme zhruba o deset dní před normálem,“ vysvětluje Josef Čapek letošní chování počasí. Týká se to i česneku. Ten většinou o červencových svátcích svou sezonu začíná, letos už ale vrcholí.

Výhodou samosběru je podle Čapkových slov velká šetrnosti k jednotlivým kusům, které se pouze vyorají, ale nepotlučou se jako při průmyslovém zpracování. „Navíc si jej lidé mohou nasbírat i s natí, někam vyvěsit, aby vyschnul. Česnek poté vydrží o dost déle. Měli jsme tu zákazníky, kteří říkali, že ještě dodělávají loňské zásoby. Takhle dlouho by česnek ze supermarketu nikdy nevydržel,“ míní Čapek.

Statek Kutlíře provozuje samosběr česneku druhou sezonu, před tím jej prodával obchodním řetězcům. To už ale je minulostí. „Jsou s tím hrozné starosti. Chtějí od nás připravené očištěné kusy nadělané do svazků, navíc si musíme veškeré síťky a štítky zaplatit sami. Řetězce se samozřejmě snaží výkupní cenu srazit co nejníže a my už jsme tuhle hru hrát nechtěli,“ popsal Josef Čapek.

Samosběr Zlaté slunce naleznou zájemci u Kolína u odbočky z hlavní silnice na Prahu. Lidé si nasbírají jeden kilogram za 99 korun s natí či za 119 korun bez natě. Česnek však není to jediné, co se letos na kutlířských polích chystá. „Budeme mít ještě samosběr cibule, ten očekáváme v září. Ale uvidíme, co nám s tím počasí udělá, letos je snad možné všechno. Chtělo by to více srážek. Často se stává, že v Kolíně spadne klidně i 20 milimetrů a tady u nás o pár kilometrů dále třeba jen tři,“ doplnil Čapek.