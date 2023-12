/FOTOGALERIE, VIDEO/ V neděli 3. prosince rozsvítili zástupci kolínské radnice na Karlově náměstí v podvečerních hodinách vánoční strom. Třináctimetrová jedle bělokorá dovezená z Červených Peček se rozzářila s odpočtem všech zúčastněných. Vystoupení si přichystali žáci 4. základní školy a Kristián Šebek.

Rozsvícení vánočního stromu v Kolíně. | Video: Petr Procházka

Kolínské Karlovo náměstí se začalo zaplňovat asi v půl čtvrté, kdy se u stánků s občerstvením začaly tvořit fronty. Ty se rozplynuly až v závěru akce před šestou hodinou. Na úvod si své vystoupení připravili od 16 hodin žáci 4. základní školy Lipanská, kteří zazpívali koledy. Po nich se představil se svou kapelou zpěvák Kristián Šebek s písněmi svého vzoru Karla Gotta.

To nejdůležitější nastalo krátce před 17. hodinou, kdy zástupci kolínské radnice v čele se starostou Michaelem Kašparem odpočítali s celým náměstím od desíti do nuly rozsvícení letošní vánoční jedle. Tu darovali manželé Zíchovi z Červených Peček. Kromě té se rozzářil i zbytek Karlova náměstí. Poté se mikrofonu opět ujal Kristián Šebek, který celou akci zakončil.

Vánoční trhy startují na kolínském Karlově náměstí ve čtvrtek 7. prosince a potrvají přesně týden do 14. prosince, a to vždy od 9 do 18 hodin.