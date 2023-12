Jak každý rok má dojít na četné práce na silnicích. V plánu je například rekonstrukce celé Kutnohorské ulice. V příštím roce by se měla stihnout první etapa, která se má týkat úseku od křižovatky s Novým mostem po divadlo. Starosta Michael Kašpar připomněl, že půjde o kompletní rekonstrukci. „Práce budou zahrnovat povrch silnice, chodníky, veřejné osvětlení i parkovací místa,“ řekl.

Druhá etapa se do budoucna bude týkat lokality od divadla po úřad práce. Při poslední části se pak přemění světelná křižovatka ulic Kutnohorská, Mostní a Politických vězňů na kruhový objezd, jenž by měl zlepšit propustnost města. V souvislosti s tím by také měl být staronově obousměrný vjezd do centra.

Rozpočet na příští rok počítá rovněž s rekonstrukcí slepé části ulice Na Magistrále, kde kromě nového povrchu přibydou také nová parkovací místa. „Počet parkovacích míst by se tu každopádně měl navýšit o devětadvacet. Vše bude s minimálním zásahem do zeleně, kácet bychom měli asi jen tři stromy, za které uděláme novou výsadbu,“ podotkl starosta. Opravovat se budou i ulice Radimského a Kremličkova.

Rozpočet rovněž počítá s novou fasádou pro budovu ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, na plaveckém stadionu má vzniknout zbrusu nový bazén pro batolata, v ulicích Benešova a Masarykova se počítá s novými pruhy pro cyklisty a střecha zimního stadionu se dočká opravy. V plánu je také rekonstrukce Komenského parku, kde by mimo jiné měl přibýt i vodní prvek či veřejné toalety. „Na některé výdajové akce dostaneme dotaci, na cyklostezku na ulicích Masarykova a Benešova 27 milionů,“ upozornil Michael Kašpar.

Město ještě nedoplatilo miliardový dluh

Město stále splácí také dluh, který byl v roce 2010 více než miliarda korun a Kolín tak patřil mezi nejvíce zadlužená města v republice. Nyní je situace výrazně lepší. „V příštím roce zaplatíme na dluhové sazbě stále 66,1 milionu. K 1. lednu 2024 bude dluh města činit zhruba 158 milionů korun,“ konstatoval starosta.