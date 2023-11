Plzeňský Prazdroj opět zdražil. Cena stoupla i u jeho vlajkového piva Pilsner Urquell, v kolínských podnicích o pár korun za jeden půllitr. Na větší zdražení se však zákazníci budou muset připravit od leda 2024, kdy stoupne DPH z dosavadních 10 procent na 21. A to se promítne i v restauracích.

Během covidové pandemie vznikl v danění piv velký zmatek. „Byl v tom hrozný guláš,“ okomentoval tehdejší situaci majitel restaurace Zimní stadion a Česká Koruna Miloš Vejdělek. „Na pivo v hospodě na půllitru byla daň 10 procent, ale pokud si ho někdo chtěl odnést ve džbánku, už to bylo 15 procent. A pokud někdo přišel s PET lahví, tak jsme měli zvolit danění 21 procenty. Asi si dovedete představit, jak to vypadalo. Lidé si koupili čtyři půllitry a pak si to přelili,“ popsal.

Od ledna 2024 má ale tento chaos skončit sjednocením DPH, které bude 21 procent. Vejdělkova restaurace Zimní stadion, která sídlí v útrobách stadionu prvoligového SC Marimex Kolín, už nyní zdražila svůj Pilsner Urquell kvůli nárůstu ceny pivovaru o dvě koruny za půllitr piva.

„Sami ze své vůle zdražovat nechceme, ale pokud nám Prazdroj zvýší nákupní cenu, nezbývá nám nic jiného. Mají dominantní postavení na českém trhu, vlastní několik velkých značek, takže určují i trendy cen piv. Menší pivovary proti nim nechtějí jít,“ míní Miloš Vejdělek.

Od nového roku by se ale zákazníci měli připravit na vyšší cenu čepovaného piva. „Chápu toto sjednocení. Samozřejmě každý musí pochopit, že my restauratéři ten rozdíl budeme doplácet ze svého, tudíž cena adekvátně stoupne. V případě zimáku půjdeme z 54 korun na nějakých 58 až 59, na Koruně z 50 korun zhruba na 55. Ale věřím, že to lidi od piva neodradí,“ doufá Miloš Vejdělek.

Mírné zdražení kvůli ceně z pivovaru museli učinit i v kolínském Naivním restaurantu. Tam z dřívějších 54 korun přešli na 57. „Půl korunové zdražení jsme již dříve ignorovali, nyní však opět stoupla nákupní cena a na to už jsme museli reagovat. Rozhodně to není z naší hlavy, že bychom si řekli, že na pivu více vyděláme,“ zaznělo z podniku v centru Kolína.

Oproti letošnímu jaru svůj tankový Pilsner Urquell zdražila o dvě koruny také restaurace Na Sídlišti.