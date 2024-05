Naplánované práce tak okamžitě ustaly. Vodovodní potrubí je v tomto místě jednak havarijní a jednak tak blízko kanalizace, že by mohlo dojít k jemu dalšímu poškození. „Část Zálabí by se tak mohla ocitnou bez vody, což je samozřejmě nežádoucí. V tuto chvíli děláme veškeré kroky k tomu, že se nejprve vymění oba dva vodovody a navíc se musí přetrasovat, aby přímo nesousedily s kanalizací,“ vysvětlila Iveta Mikšíková. Až po dokončení těchto prací se bude pokračovat podle původního plánu.

Termín, kdy se Veltrubská ulice opět otevře, tak zůstává nejasný. Město Kolín jakožto investor celé akce bude nyní čekat na správu od Vodohospodářského sdružení, které čeká na objednaný materiál. „Budeme se snažit to co nejvíce zkrátit, ale v tuto chvíli nelze predikovat, do kdy to bude. Ale určitě to nebude hotové podle původního termínu,“ sdělila Mikšíková.

Řidiči nedodržují objízdné trasy

Práce na silnici ovlivňují dopravu v lokalitě. Jsou stanovené objízdné trasy. Podle místostarosty Romana Šulce se však stává, že je řidiči nedodržují. Platí to prý hlavně pro objízdnou trasu nákladní dopravu, která vede přes průmyslovou zónu a ulici Ovčáreckou.

„Bohužel se často setkáváme s tím, že není respektována vyznačená objízdná trasa. Sám jsem potkal kamion, který si zkracoval cestu přes ulici U Borků, jenže se tam nevešel a nemohl odbočit. Vidím to jako velký problém, protože trasa je značená naprosto přesně, a to jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny,“ uvedl Šulc.