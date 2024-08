Rekonstrukce ulic se tak na podzim bude týkat centrálního sídliště a sídliště u vodárny, kde jsou v těchto lokalitách silnice zastaralé a je potřeba jim dát nový povrch. Michael Kašpar uvedl, že aktuálně by chtěla radnice vysoutěžit dodavatele prací, poté přijde na řadu realizace. „Uvidíme, jak to vysoutěžíme. Realizaci předpokládáme na září či říjen,“ konstatoval starosta.

Mělo by jít o rychlé opravy asfaltového povrchu a podle vyjádření starosty budou míst práce dopad spíše jen na dopravu v místě. „Mělo by to být zhruba po týdnu, takže to nebude mít žádný zásadní dopad, protože to jsou takové ty místní komunikace zejména ve starém sídlišti. Vždy by to mělo jít objet vedlejší ulicí, kterých tam je dostatek,“ míní Kašpar.

Dvě rekonstrukce skončily dříve

Hned dvě kolínské rekonstrukce ulic skončily dříve, než se původně plánovalo. Veltrubská ulice je od soboty 10. srpna zcela průjezdná. Město sice původně avizovalo dokončení této investice až na 24. srpna, vše se ale nakonec podařilo dodělat se čtrnáctidenním předstihem. Původně zde mělo dojít pouze k propojení dvou řádů kanalizace, kvůli vodovodu v havarijním stavu ale došlo ke zpoždění.

O celý týden dříve dokončila stavební firma Strabag rekonstrukci povrchu v ulici Politických vězňů. Ta začala v pondělí 5. srpna a skončit měla 20. srpna. Díky předčasnému zhotovení nové asfaltové vrstvy však mohli řidiči opět projet centrem Kolína už v úterý 13. srpna. Rychlosti dokončení pomohl fakt, že se v tomto úseku měnil pouze asfaltový povrch a nedošlo na rekonstrukci inženýrských sítí, která by tuto investiční akci protáhla.