Rekonstrukce probíhá v úseku od náměstí Republiky po kruhový objezd. Opravy povrchu se ujala společnost Strabag silnice a.s., práce vyjdou 3,1 milionu bez DPH. Pracovníci už na místě stihli odstranit původní asfaltovou vrstvu, která již dosluhovala a nebyla v úplně ideálním stavu.

Ulice Politických vězňů prochází od 5. srpna rekonstrukcí, která potrvá do 20. srpna. | Video: Deník/Petr Procházka

Termínově se vedení radnice podařilo tuto uzavírku sladit s odstávkou v automobilové továrně Toyota v Ovčárech, přičemž práce budou probíhat do úterý 20. srpna. „Je to poměrně zatížená komunikace, ten provoz tam je poměrně velký i teď o prázdninách. V souvislosti s touto odstávkou věříme, že to bude mít menší dopad na provoz,“ sdělila kolínská místostarostka Iveta Mikšíková.

Polovina ulice Politických vězňů od úřadu práce po kruhový objezd už rekonstrukcí prošla, proto se letos navazuje na druhý úsek. „Předmětem této veřejné zakázky rekonstrukce komunikace ulice Politických vězňů, a to od náměstí Republiky od prodejny Solodoor po kruhový objezd. Jde o obnovu povrchu, kterou přes léto pravidelně děláme na různých místech po Kolíně,“ uvedla Iveta Mikšíková.

Obnova povrchu dopadá i na autobusovou dopravu. Uzavírka se dotýká linek MHD 1,2, 5 a 13. Objízdná trasa vede ulicemi Legerova a Jaselská a poté Pražskou zpět na náměstí Republiky.