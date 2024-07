Letošní práce, které by měly skončit 13. prosince, budou zahrnovat úsek od nadjezdu z Ovčárecké ulice po křižovatku Třídvorské ulice s ulicemi Tovární a K Vinici. Zde vznikne nový kruhový objezd, jehož polovina by měla být hotová již na konci srpna. „Asi do konce srpna potrvá úplná uzavírka od nadjezdu ke křižovatce, kde budou budovat kruhový objezd. Až bude půlka této křižovatky hotová, tak bude uzavřen jen sjezd z nadjezdu,“ konstatoval místostarosta Roman Šulc. Poté tak půjde projet alespoň do ulice K Vinici, do Třídvorské i do Tovární.