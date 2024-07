Místostarosta Roman Šulc uvedl, že na úplně přesný harmonogram město stále čeká, dvě etapy prací jsou však jistotou. „Asi do konce srpna potrvá úplná uzavírka od nadjezdu ke křižovatce, kde budou budovat kruhový objezd. Až bude půlka křižovatky hotová, tak bude uzavřen jen sjezd z nadjezdu,“ sdělil Šulc. Podle jeho slov poté půjde jet alespoň do ulice K Vinici, do Třídvorské i do Tovární.