/FOTOGALERIE, VIDEO/ S dalším týdnem se opět posunuly práce na kolínském průtahu městem. V plném provozu už je úsek Jaselské ulice od křižovatky u Modrého bodu po křižovatku s ulicemi Legerova a Žižkova.

Průjezd opravovaným úsekem Jaselské ulice. | Video: Petr Procházka

S dalším týdnem se opět posunuly práce na kolínském průtahu městem. V plném provozu už je úsek Jaselské ulice od křižovatky u Modrého bodu po křižovatku s ulicemi Legerova a Žižkova.

Rekonstrukce se tak posunula dále do čtyřproudového úseku ulice Jaselská, kde se nyní jezdí dvouproudově a druhou polovinu vozovky už dělníci stihli vyfrézovat. Legerovou ulicí se do centra města dočasně řidiči nedostanou.

Kolínská radnice na svém facebookovém profilu informovala, že na této části vozovky by se mělo pracovat do neděle 28. května. „Od 29. května budeme opravovat pravou stranu komunikace přes křižovatku s ulicí Žižkova ke kruhovému objezdu s ulicí Polepská, provoz zůstane obousměrný. Výjezd ze sídliště bude možný ulicemi Masarykova a Benešova zpět na ulici Pražská či Jaselská,“ píše se na Facebooku. Tento úsek by měl být hotový 4. června.

Nejvyšší stavba v Čechách se bourat nebude. Naopak. Začne znovu vysílat

Pozor si musí dát i cestující autobusové dopravy. Omezení se týkají linek číslo 5, 6 a 9. Všechny tři jezdí po přidělené objízdné trase, přičemž momentálně „šestka“ a „devítka“ odbočují od Bezovky doprava jedou rovnou na vlakové nádraží. Druhá jmenovaná linka tak vynechává zastávky Družstevní dům, Banka a Poliklinika, a to v obou směrech. „Pětka“ míří objížďkou do stanice Pošta.