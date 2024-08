close info Zdroj: Deník/Petr Procházka zoom_in 6. základní škola v Kolíně.

Není to však jediná investice, která na kolínské „pětce" probíhá. Za 5,5 milionu korun zde dochází k rekonstrukci elektrorozvodů. Další takto vysoká částka padne i na opravy na ZŠ Kmochova. Na historické budově dojde k opravě střechy.

„Důležitá je také oprava elektroinstalace na ZŠ Bezručova ve 2. pavilonu. Tam dojde také na výměnu světel ve třídách,“ sdělila Iveta Mikšíková. Akce vyjde na dva miliony. „Jedničky“ se také týká pořízení fotovoltaiky na společný pavilon se ZŠ Masarykova, projektová dokumentace a samotná realizace vyjdou na 2,6 milionu.

close info Zdroj: Deník/Petr Procházka zoom_in 4. základní škola Kolín.

Na ZŠ Masarykova právě probíhá rekonstrukce střešní krytiny na tělocvičně. „Celkovou skladbu střechy demontujeme včetně oplechování, protože vykazovala vady a zatékalo do ní. V tuto chvíli zde děti necvičí, takže je nutná rychlá oprava,“ popsala Mikšíková. Zakázku získal šumperská společnost VHA systém s nabídkou 990 tisíc korun bez DPH. Opraveny budou také veškeré okapy a svody.

Změny po prázdninách čekají i na studenty kolínského gymnázia. Místostarosta Roman Šulc sdělil, že zde probíhá posílení bezdrátové internetové Wi-Fi sítě. „Ta už sice ve škole byla, ale nyní by měla fungovat rychleji a navíc ji i rozvádíme do dalších učeben, aby byla síť stabilnější,“ řekl.

Výběrová řízení už na jaře

Všechny práce na školách se musí stihnout po dobu letních prázdnin, na což je poměrně obtížné sehnat dostatek firem. Město proto nezřídka řeší výběrová řízení už na začátku jara. „Snažíme se soutěžit už v březnu či v dubnu tak, aby si na to stavební firmy našly kapacitu. Na základě výjimky od ministerstva školství se může buď ukončit dříve školní rok a nebo naopak začít nový později, ale to by u nás nemělo být nutné,“ připomněla Iveta Mikšíková.