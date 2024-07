Petr Procházka dnes 05:50

/FOTO, VIDEO/ Město zahájilo rekonstrukci elektroinstalace v budově nové polikliniky. Konkrétně jde o prostory, kde se nachází lékárna. Ta tak bude až do podzimu uzavřená, hotovo by mělo být do konce října, od listopadu by mělo být již otevřeno jako obvykle.