Zdá se mi, že se opomíjí, že se tu pořád bavíme o dětech a o povinné školní docházce. My jako obce na toto žádné prostředky od státu nedostáváme, školská zařízení jsou hrazená z několika různých zdrojů. Tím prvním je rozpočtové určení daní, což znamená, že město jako zřizovatel těch daných škol dostává na jejich provoz příspěvek. Myslím, že to je 17 500 korun na žáka. Další věc jsou prostředky prostřednictvím krajů a také ministerstva školství.

Tudíž si myslíte, že příspěvek 10 000 na nového žáka za školní rok je moc?

V současné chvíli by to pro nás samozřejmě problém nebyl. Bavíme se o nějakých čtyřech, pěti dětech, což bychom bez problémů utáhli. Problémem však je, že by se ta částka měla postupem času navyšovat, protože budeme dál platit za ty letošní prvňáky, ale zároveň i za ty další. Může přijít silný ročník. Částka za jednoho žáka se navíc může také časem zvednout. V našich možnostech opravdu není platit částku blížící se milionu.

Vidíte i nějaké jiné řešení než na tuto dohodu s Kolínem přistoupit?

Když zmiňujete slovo dohoda: bohužel jsme neměli šanci o částce jednat. Co se týče jiného řešení, tak jedna paní starostka na jednání navrhla, že bychom mohli využít nějaké pozemky, které má její obec k dispozici. Tím se teď jako starostové zabýváme. Hledáme alternativu, jak dětem zajistit vzdělávání.

Takže byste si vybudovali vlastní školu?

Ano. I to je řešení. Svazková škola pro několik obcí dohromady. Ale samozřejmě ji těžko stihneme vybudovat do letošního září. A pak je tu další věc: podle mě by to narazilo na odpor rodičů. V dnešní době podle mě není vhodné, aby někdo rodiče nutil, kam si své děti dají do školy. Vzhledem k tomu, že Kolín je okresní město a řada z nich tam jezdí do práce, logicky raději dávají děti do škol tam.

Ale pokud se s Kolínem nakonec přeci jen nedohodnete, nějaké řešení bude muset přijít ihned.

To ano, všechno pečlivě řešíme. Menší obce velikosti Ratboř své školy často na začátku století rušily, jelikož to pro ně bylo finančně neudržitelné. Já si zase upřímně nedovedu představit, co by Kolín dělal, kdyby všechny přespolní děti odešly. To by byl zásadní úbytek příspěvků na žáka.

Nemohly by děti od vás chodit jinam než do Kolína?

To samozřejmě mohly, pokud bychom se s někým domluvili. Ale zase si nedovedu představit situaci, kdy šestileté či sedmileté dítě budete vozit každý den třeba do Sázavy do školy. Takhle starý žák přeci nemůže mít takovou zátěž. Vstávat každý den v pět hodin, pak být dvě hodiny na cestě, to samé pak zpět. Akorát by to mohlo zanechat následky.

A co postavit další školu v Kolíně?

To jsme také řešili. Napadlo nás, že bychom svazkovou školu postavili v Kolíně, jelikož by to pro většinu rodičů bylo nejpohodlnější. Ohledně toho nás kolínské vedení vyslechlo, ale na umístění takové budovy bohužel prý nemají pozemky. Ale pokud tu ta možnost nebude, budeme muset najít jiné řešení. Bohužel nikdo nevyslechl nás starosty, z jakých zdrojů to máme dotovat. Podle mě by nám měl pomoci stát.