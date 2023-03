Problém se začal řešit spolu na sociálních sítích. V diskuzi na Facebooku na něj upozornila Martina Steinbrecherová. „Ať se městská policie opět zaměří na psy bez vodítka. Někteří nemají ani obojek, je to pořád stejné, půlka psů bez vodítka, paradoxně ho mají spíš ti menší. V mém blízkém okolí, tedy ulic Táboritská a Jeronýmova, denně venčí na volno vlčáka a ohaře jako by se nechumelilo. A nedej bože, aby je na to někdo upozornil,“ podotkla.