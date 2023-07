/FOTOGALERIE, VIDEO/ Rekonstrukce průtahu městem, která začala v dubnu a od té doby značně komplikovala dopravu ve městě, je téměř u konce. Dělníci již dokončili první etapu oprav na kruhovém objezdu u Jednoty a od pondělí začali s pracemi na jeho zbytku. Hotovo by mělo být v pátek 7. července.

Průjezd rekonstrukcí kruhového objezdu. | Video: Petr Procházka

Opravy průtahu se od dubna postupně přesouvaly směrem od Prahy přes centrum města až na Havlíčkovu ulici. Nyní probíhá jejich poslední část, jenž však zasahuje do dopravy města nejvíce. Na největší okružní křižovatku ve městě se totiž dá vjet pouze ze dvou směrů místo běžných pěti.

Příjezd je nyní stále možný pouze z ulic Polepská a U Křižovatky, do Havlíčkovy, Dukelských hrdinů a Jaselské není možné vjet. Opravy značně ovlivňují MHD i přeměstskou autobusovou dopravu.

Kulturní léto odstartovalo Malé divadlo Kolín. Za dva týdny přijde na řadu hudba

Práce na kruhovém objezdu u Jednoty jsou rozdělené na dvě části, přičemž v pondělí začala druhá část. Podle místostarosty Kolína Michala Najbrta mají řidiči už to nejhorší za sebou. „První půlka poslední etapy rekonstrukce průtahu jistě ovlivnila městský provoz více, než tomu bude v případě druhé, a to díky začátku prázdnin a dvěma státním svátkům. Jsem rád, že to kolínská doprava přečkala,“ uvedl.

Finální termín 7. července by podle všeho měli dělníci dodržet. Rekonstrukce kolínských silnic by se pak měly týkat spíše vedlejších ulic - a primárně Třídvorské, kde se ale dá stavba objet přes krátkou objížďku a dopad na dopravu tak citelný, jako tomu bylo doposud.