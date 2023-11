/FOTOGALERIE, VIDEO/ Umělá ledová plocha, která se stala novinkou a hitem minulých Vánoc v Kolíně, opět funguje. V současné sobě si zájemci mohou jít zabruslit do areálu Střední průmyslové školy. Od 7. prosince do 8. ledna se pak plocha přesune na Karlovo náměstí. Vstupné je opět zdarma.

Umělá ledová plocha už je otevřená v areálu “průmyslovky”. | Video: Petr Procházka

Od 26. října se ledová plocha nachází na dvoře střední průmyslové školy, vstup je z ulice Komenského. Kolínský starosta Michael Kašpar připomněl, že vstupné je zdarma. „Otevírací doba je od 10 do 22 hodin, takže si může přijít zabruslit opravdu každý,“ řekl.

Od 7. prosince do 8. ledna se plocha na bruslení přesune na Karlovo náměstí. Poté se vrátí na současné místo, kde by měla být k dispozic minimálně do jarních prázdnin, tedy do přelomu února a března.

Problémový dům ve Školské ulici šel k zemi. Co bude s pozemkem, ještě není jasné

Plocha disponuje syntetickým ledem Glice. Jedná se speciální umělou hmotu, která se používá ve Švýcarsku a v Německu i pro trénink hokejové reprezentace, trénují na ní i hráči NHL. Nepotřebuje vodu, tedy ani chlazení, proto je kluziště ekologické s nulovými energetickými náklady. Navíc není třeba ani mráz. Nutností jsou jen dobře nabroušené brusle.