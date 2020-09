Prvním pozemkem je pět hektarů v sektoru F, o které má zájem společnost JM Kapa, tedy kolínská firma zabývající se zpracováním plechových dílů a působící v Kolíně už více než 25 let. „K výstavbě nového závodu by mělo dojít v horizontu dvou až tří let, po čemž se do zóny přesune celá výroba,“ informoval starosta Michael Kašpar. Předpokládaná dopravní zátěž je podle jeho slov deset nákladních vozidel denně, tedy obdobná jako dnes, ale bude mimo město.

Plochu v zóně bude Kolín prodávat zhruba za 22 milionů korun. Prodává se už za novou, nedávno zvýšenou cenu, tedy 441 korun za čtvereční metr. Dnes firma zaměstnává 145 kmenových a 30 agenturních zaměstnanců a ve stávajícím sídle se nemůže rozšiřovat. V zóně to samozřejmě možné bude. „Během dalších let by se měla navýšit kapacita výroby o polovinu, to znamená o 50 pracovních míst,“ poznamenal starosta.

Druhý pozemek bude kupovat společnost Xanta, firma, která se zabývá výrobou koupelnového nábytku a sanitárních výrobků. V kolínské průmyslové zóně hodlá vybudovat hlavní centrum pro celou republiku, a to na ploše o rozloze sedm hektarů. Kolínu za pozemky zaplatí 31 milionů. V zóně by měla být nejen kompletní výroba, ale také školicí a vývojové středisko pro celou ČR nebo třeba zkušebna produktů.

Předpoklad výstavby je do konce roku 2022. Práci by v nové továrně v zóně mohlo najít až 120 zaměstnanců. „Líbí se nám, že je to zavedená firma, a ani nepředstavuje výraznou dopravní zátěž, mají to být dva kamiony denně,“ zhodnotil starosta Kašpar.

Co rada města naopak jednoznačně nedoporučila zastupitelům ke schválení, je prodej pozemku pardubické firmě za účelem výstavby ubytovny pro 200 lidí. „Toto rozhodně do zóny nepatří, nechceme to tam,“ řekl starosta. „Jedná se sice o katastr Ovčár, ale v Kolíně máme stavební uzávěru na další ubytovny. Dvě už se podařilo vykoupit a zrušit, v Legerově ulici a na FK Kolín,“ dodal Michael Kašpar.

Ubytovací kapacity měly sloužit třeba pro zaměstnance automobilky TPCA, která nyní podle slov manažera korporátního oddělení Tomáše Paroubka zvyšuje počet zaměstnanců, bude jich přibírat kolem tisíce. „O záměru investora jsme věděli a rozhodnutí města samozřejmě respektujeme,“ uvedl Tomáš Paroubek.

Výměra pozemků dostupných pro nové investice v průmyslové zóně Kolín Ovčáry se nyní podle informací koordinátora zóny Martina Tichého snížila již téměř ke 30 hektarům. „Z nich ucelené plochy významnějších výměr zbývají prakticky už jen v sektoru E a částečně v sektoru D průmyslové zóny,“ upřesnil Martin Tichý.

Ostatní, původně volné pozemky byly buď prodané pro nové investice, nebo jsou rezervované v rámci aktuálně probíhajících jednání. „Uplynulé roky lze proto z pohledu využití kolínské průmyslové zóny považovat za úspěšné, neboť byly uzavřeny kontrakty se zajímavými investory pro region, a to nejen z automobilového odvětví,“ shrnul Martin Tichý.