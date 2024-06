Volná místa má ještě kolínský Prostor plus, který své příměstské tábory organizuje na Kolárce, tedy ve svém komunitním centru u obchodního domu Tesco. „Ráda bych za nás upozornila na příznivé ceny, týdenní cyklus od pondělí do pátku vždy od 8 do 16:30 hodin stojí 3 tisíce. Každý týden máme jiné téma, volná místa jsou zatím po celé léto,“ uvedla organizátorka táborů Petra Lhotáková. Například první červencový týden se nese v duchu „Poznej přírodu kolem sebe“.